Za pogin piščancev kriva plinska peč?

Spuhlja – Včerajšnji jutranji požar na piščančji farmi v Spuhlji pri Ptuju je povzročil veliko škodo. Petnajsti tisoč tridnevnih piščancev se je verjetno zadušilo v dimu in ognju, ki je izbruhnil nekaj minut po 6. uri zjutraj. Gospodar Zvonimir Kostanjevec je navkljub vsem preventivnim ukrepom, da do česa podobnega ne bi prišlo, lahko le nemočno spremljal, kako so zublji jemali plodove dela njegove družine.»Bila je ura, ko po navadi vstanemo iz postelje. Vklopil se je alarm, da se v hlevu dogaja nekaj nenavadnega. Stekel sem do hleva, ki je bil med tem že ves v dimu. Ni mi preostalo drugega, kot da na pomoč pokličem ...