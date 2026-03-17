    Črna kronika

    Za požar v Majdičevem mlinu pogojna kazen

    Vladu Doderju izrekli leto dni zapora s štiriletno preizkusno dobo zaradi povzročitve splošne nevarnosti.
    Ognjeni zublji so švigali visoko v nebo. FOTO: Špela Ankele
    Ognjeni zublji so švigali visoko v nebo. FOTO: Špela Ankele
    STA, I. R.
    17. 3. 2026 | 12:00
    Kranjsko okrožno sodišče je Vladu Doderju, ki naj bi septembra 2022 iz malomarnosti zakrivil požar v zapuščenem, sicer spomeniško zaščitenem Majdičevem mlinu v Kranju, včeraj za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti izreklo leto dni zaporne kazni s štiriletno preizkusno dobo.

    Priznal, da je povzročil požar v Majdičevem mlinu

    Tožilstvo je 57-letnemu Doderju očitalo, da je 26. septembra 2022 v Majdičevem mlinu, kjer je bival kot brezdomec, zakuril v stari peči na drva, čeprav ni bila priključena na dimnik. Zato je pustil odprta vratca peči, skoznje pa je nato izbruhnil ogenj. Razširil se je na celoten notranji del objekta in tudi na nadzorno sobo tamkajšnje hidroelektrarne.

    Ogenj iz stare peči uničil notranjost mlina in del hidroelektrarne.

    Dejanja ni storil naklepno, ampak iz malomarnosti.

    Oprostili so ga očitka o nasilju v družini zaradi pomanjkanja dokazov.

    Kot je poudarila tožilka Nadja Gasser, bi se obdolženi moral zavedati nevarnosti požara. S svojim ravnanjem je ogrozil življenja stanovalcev sosednjega stanovanjskega objekta ter njim in lastnikom Majdičevega mlina in elektrarne povzročil materialno škodo.

    Priznanje in obžalovanje

    Doder je na predobravnavnem naroku decembra lani krivdo priznal, kazenska sankcija pa mu je bila izrečena šele včeraj, ko so zaključili tudi sojenje za domnevno nasilje v družini. Tožilka je sodišču predlagala, da obdolženemu za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za katero je zaradi povzročene velike škode zagroženih do pet let zapora, izreče enoletno pogojno kazen s preizkusno dobo štirih let.

    Kot je pojasnila, je obdolženi krivo priznal in obžaloval posledice, dejanja tudi ni storil naklepno, ampak iz malomarnosti. Zato je predlagala izrek kazenske sankcije opominjevalne narave. S tem se je strinjal tudi zagovornik Tomaž Skubic, ki je spomnil, da je bil obdolženi zaradi hitrega širjenja ognja tudi sam ogrožen.

    Policisti po septembrskem požaru v Majdičevem mlinu vložili kazensko ovadbo

    Sodni senat pod vodstvom Uroša Ferjana je pritrdil kaznovalnemu predlogu tožilke in obdolženemu izrekel pogojno obsodbo enega leta zapora, v katerega bo šel le, če bo v štiriletnem obdobju zagrešil novo kaznivo dejanje. Oškodovance, med katerimi so Gorenjske elektrarne in takratni lastniki Majdičevega mlina, je sodnik s premoženjskopravnim zahtevkom napotil na morebitno pravdo. Vprašanje je sicer, ali bi lahko izterjali kakšno odškodnino, saj Doder, ki se zdravi odvisnosti od drog, ni zaposlen in živi od socialne pomoči.

    Sočasno se je včeraj sklenilo še sojenje Doderju za kaznivo dejanje nasilja v družini; zanj obdolženi krivde ni priznal. Tožilstvo mu je očitalo, da je bil med skupnim bivanjem v letih od 2018 do 2022 nasilen do svoje matere, da ji je večkrat grozil, jo žalil, tudi udaril in poškodoval. Tožilka je za to kaznivo dejanje prav tako predlagala izrek pogojne zaporne kazni enega leta s štiriletno preizkusno dobo.

    Zagovornik je v zaključni besedi dejal, da obdolžencu to dejanje ni bilo dokazano. »Gre za časovno neopredeljen in nekonkretiziran očitek, saj ni jasno, kdaj naj bi obdolženi vpil na oškodovanko, kdaj naj bi ji grozil in v kakšnih okoliščinah,« je poudaril Skubic. Med olajševalnimi okoliščinami pa je navedel obremenjujoče družinske razmere in to, da je bil obdolženi v preteklosti sam žrtev nasilja.

    Tudi tričlanski sodni senat je presodil, da ni dovolj dokazov za obsodilno sodbo. Ferjan je pojasnil, da je oškodovanka poklicala policijo in ji opisala, kaj se je dogajalo, potem pa niti v fazi preiskave niti na glavni obravnavi ni hotela pričati, drugi dokazi in pričevanja pa niso bili zadostni. Tožilka je napovedala, da se bo zoper ta del sodbe pritožila.

    sojenjesodiščekaznivo dejanjepožarpogojna kazenMajdičev mlin

    Novice  |  Črna kronika
    Nevarno kurjenje

    Za požar v Majdičevem mlinu pogojna kazen

    Vladu Doderju izrekli leto dni zapora s štiriletno preizkusno dobo zaradi povzročitve splošne nevarnosti.
    17. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Italija

    V Italiji razkrili skrivnega posvojenca Raffaelle Carrà, podedoval bi lahko vse

    Dediščina Carràjeve znaša okoli 300 milijonov evrov ali več, uradne ocene še ni. Doslej sta za dediča veljala njena nečaka, morda ne bo več tako.
    17. 3. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost in politika

    Si Black Cube zasluži spomenik? Morda, a ne za vohunsko delo

    Nekdanji direktor Sove Iztok Podbregar je osupel, kako lahko so slovensko elito vohuni ujeli v past, ki tehnično ni nič posebnega.
    Novica Mihajlović 17. 3. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Gospić

    81-letni pacientki na Hrvaškem uspešno odstranili 36-kilogramski tumor

    Poseg je bil po njegovih besedah zapleten in tvegan zaradi starosti pacientke in velikosti tumorja. Ta se je raztezal od medenice do pljuč.
    17. 3. 2026 | 11:41
    Preberite več
