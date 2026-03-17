Za požar v Majdičevem mlinu pogojna kazen

Kranjsko okrožno sodišče je Vladu Doderju, ki naj bi septembra 2022 iz malomarnosti zakrivil požar v zapuščenem, sicer spomeniško zaščitenem Majdičevem mlinu v Kranju, včeraj za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti izreklo leto dni zaporne kazni s štiriletno preizkusno dobo.

Tožilstvo je 57-letnemu Doderju očitalo, da je 26. septembra 2022 v Majdičevem mlinu, kjer je bival kot brezdomec, zakuril v stari peči na drva, čeprav ni bila priključena na dimnik. Zato je pustil odprta vratca peči, skoznje pa je nato izbruhnil ogenj. Razširil se je na celoten notranji del objekta in tudi na nadzorno sobo tamkajšnje hidroelektrarne.

Ogenj iz stare peči uničil notranjost mlina in del hidroelektrarne. Dejanja ni storil naklepno, ampak iz malomarnosti. Oprostili so ga očitka o nasilju v družini zaradi pomanjkanja dokazov.

Kot je poudarila tožilka Nadja Gasser, bi se obdolženi moral zavedati nevarnosti požara. S svojim ravnanjem je ogrozil življenja stanovalcev sosednjega stanovanjskega objekta ter njim in lastnikom Majdičevega mlina in elektrarne povzročil materialno škodo.

Priznanje in obžalovanje

Doder je na predobravnavnem naroku decembra lani krivdo priznal, kazenska sankcija pa mu je bila izrečena šele včeraj, ko so zaključili tudi sojenje za domnevno nasilje v družini. Tožilka je sodišču predlagala, da obdolženemu za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za katero je zaradi povzročene velike škode zagroženih do pet let zapora, izreče enoletno pogojno kazen s preizkusno dobo štirih let.

Kot je pojasnila, je obdolženi krivo priznal in obžaloval posledice, dejanja tudi ni storil naklepno, ampak iz malomarnosti. Zato je predlagala izrek kazenske sankcije opominjevalne narave. S tem se je strinjal tudi zagovornik Tomaž Skubic, ki je spomnil, da je bil obdolženi zaradi hitrega širjenja ognja tudi sam ogrožen.

Sodni senat pod vodstvom Uroša Ferjana je pritrdil kaznovalnemu predlogu tožilke in obdolženemu izrekel pogojno obsodbo enega leta zapora, v katerega bo šel le, če bo v štiriletnem obdobju zagrešil novo kaznivo dejanje. Oškodovance, med katerimi so Gorenjske elektrarne in takratni lastniki Majdičevega mlina, je sodnik s premoženjskopravnim zahtevkom napotil na morebitno pravdo. Vprašanje je sicer, ali bi lahko izterjali kakšno odškodnino, saj Doder, ki se zdravi odvisnosti od drog, ni zaposlen in živi od socialne pomoči.

Sočasno se je včeraj sklenilo še sojenje Doderju za kaznivo dejanje nasilja v družini; zanj obdolženi krivde ni priznal. Tožilstvo mu je očitalo, da je bil med skupnim bivanjem v letih od 2018 do 2022 nasilen do svoje matere, da ji je večkrat grozil, jo žalil, tudi udaril in poškodoval. Tožilka je za to kaznivo dejanje prav tako predlagala izrek pogojne zaporne kazni enega leta s štiriletno preizkusno dobo.

Zagovornik je v zaključni besedi dejal, da obdolžencu to dejanje ni bilo dokazano. »Gre za časovno neopredeljen in nekonkretiziran očitek, saj ni jasno, kdaj naj bi obdolženi vpil na oškodovanko, kdaj naj bi ji grozil in v kakšnih okoliščinah,« je poudaril Skubic. Med olajševalnimi okoliščinami pa je navedel obremenjujoče družinske razmere in to, da je bil obdolženi v preteklosti sam žrtev nasilja.

Tudi tričlanski sodni senat je presodil, da ni dovolj dokazov za obsodilno sodbo. Ferjan je pojasnil, da je oškodovanka poklicala policijo in ji opisala, kaj se je dogajalo, potem pa niti v fazi preiskave niti na glavni obravnavi ni hotela pričati, drugi dokazi in pričevanja pa niso bili zadostni. Tožilka je napovedala, da se bo zoper ta del sodbe pritožila.