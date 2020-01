Za razbijanje kriminalnih združb policija potrebuje nova pooblastila

Del zaseženega denarja. FOTO: Slovenska policija

Zasežena droga FOTO: Slovenska policija

Slovenska policija je v torek zaključila obširno, več kot dve leti trajajočo kriminalistično preiskavo , ki jo je vodila zoper mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. V zaključni akciji je slovenska policija odvzela prostost 20 osumljencem, dva sta že na prostosti, ki so s prepovedanimi drogami oskrbovali slovenski in tuji trg. Združba je drogo tihotapila iz tujine, v velikih količinah pa so sami izdelovali prepovedano drogo amfetamin., direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je pojasnil, da je združba razpolagala z različnimi drogami. Niti predkaznovanost določenih članov združbe niti to, da je bil eden celo na prestajanju zaporne kazni, ni vplivalo na njihovo delovanje. Lindav je opozoril, da so storilci uporabljali sodobne informacijske kanale, kar za policijo zaradi pomanjkanja pooblastil predstavlja veliko težavo. Policija se skuša prilagoditi na spreminjanje kriminalnega podzemlja, za to pa potrebujejo dodatna pooblastila. »Vsi naši predlogi za spremembe v zakonodaji, ostajajo nesprejeti. Očitno odločevalci želijo neučinkovito in nesposobno kriminalistično policijo,« je bil kritičen Lindav in dodal, da za zdaj kriminalistična policija v tujini uživa velik ugled, saj velja za verodostojnega partnerja.Preiskav, v kateri so obravnavali 46 osumljencev, so vodili ljubljanski kriminalisti skupaj z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi pod usmerjanjem Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Preiskava je potekala tudi v intenzivnem sodelovanju s hrvaško policijo in policijami iz več drugih evropskih držav. Damjan Petrič, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, je pojasnil, da je združba imela natančno določene vloge posameznikov - od kurirjev do organizatorjev, do posameznikov, ki so novačili ljudi, do določevalca cen. Večina se med seboj ni srečevala, bili so povsem neopazni, je dodal. »Cena kokaina se je gibala od 21.000 evrov za kilogram do 60.000 evrov, za kilogram ​amfetamina pa so določili ceno od 1400 do 2500 evrov.«​Na širšem območju Ljubljane, Maribora in Celja so v hišnih preiskavah zasegli večje količine različnih prepovedanih drog, pripomočke za izdelavo in pakiranje drog, predhodne sestavine, prirejene prostore za gojenje prepovedanih drog, več kosov nelegalnega orožja in nabojev ter večjo količino denarja, ki je bil pridobljen s preprodajo prepovedanih drog. Zasegli so več kot 120 kilogramov amfetamina in več deset kilogramov drugih vrst prepovedanih drog. Zasegli so tudi preko 150.000 evrov.​ Zasegli so še surovine za izdelavo še 300 kilogramov amfetamina.Kriminalna združba je v dveh letih, kolikor je trajala preiskava, zaslužila 1,3 milijona evrov. Kurirji so za prevoz droge zaslužili 41.000 evrov, osebe, k iso skrbele za distribucijo kurirjev, pa 140.000 evrov.​Slovenski kriminalisti so ugotovili, da je 45 članov navedene organizirane kriminalne združbe izvršilo najmanj 48 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.