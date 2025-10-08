Za smrt moškega, ki so ga našli v Ljubljani, domnevno kriv 20-letni Ljubljančan

Moški, ki so ga minuli teden našli mrtvega v središču Ljubljane, je umrl nasilne smrti, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Policisti so že prijeli 20-letnega Ljubljančana, ki naj bi po poročanju Dnevnika na Maistrovi ulici v Ljubljani do smrti pretepel 38-letnega državljana Severne Makedonije.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so v okviru kriminalistične preiskave, ki še vedno poteka, ugotovili, da je najdeni moški umrl nasilne smrti. V nadaljevanju preiskave so identificirali osumljenca kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Gre za 20-letnega državljana Slovenije, zoper katerega so odredili pridržanje. V torek so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.

Po informacijah Dnevnika naj bi se osumljenec skupaj z očetom javil policiji in povedal, da je v središču prestolnice nekoga udaril. Preiskava naj bi zaenkrat pokazala, da je 38-letnik umrl zaradi več kot deset izjemno močnih udarcev v glavo. Osumljenec naj bi bil fizično izjemno dobro pripravljen, saj je v preteklosti treniral nogomet, v zadnjem času pa boks, še piše Dnevnik.