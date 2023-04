Za smrt policista v Krškem tožilstvo krivi njegovega policijskega kolega

Specializirano državno tožilstvo je končalo preiskavo smrti 25-letnega policista, ki je lani umrl na policijski postaji Krško po tistem, ko ga je zadela krogla iz pištole 21-letnega policijskega kolega. Prejšnji teden je tožilstvo zoper 21-letnika vložilo neposredno obtožnico zaradi povzročitve splošne nevarnosti, poroča portal Žurnal24.

Življenje 25-letnega policista je ugasnilo 5. decembra, ko se je v garderobi policijske postaje Krško sprožila pištola njegovega 21-letnega policijskega kolega, sicer tudi najboljšega prijatelja. Po takratnih predvidevanjih naj bi šlo za nesrečo.

Kaj natančno se je dogajalo, je ugotavljal posebni oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili na Specializiranem državnem tožilstvu, notranjevarnostno preiskavo so uvedli tudi na Generalni policijski upravi, kjer po poročanju Žurnala24 postopki še niso zaključeni.

S Specializiranega državnega tožilstva pa so za portal sporočili, da so 18. aprila zoper obdolženega na Okrožno sodišče v Krškem vložili neposredno obtožnico »zaradi kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti po prvem, tretjem in petem odstavku 314. člena kazenskega zakonika«.