Za spolno zlorabo hčera skoraj dvajset let zapora

Senat koprskega okrožnega sodišča je po ponovljenem sojenju 54-letnega Primorca spoznal za krivega spolnih zlorab treh hčera in mu izrekel 19 let in deset mesecev zaporne kazni.

Oče, ki je v priporu že skoraj štiri leta, naj bi zlorabe izvajal več let, za zapahi pa bo ostal tudi po razglasitvi sodbe, saj mu je sodišče pripor podaljšalo, poročajo Primorske novice.

Kriminalisti so preiskavo začeli na podlagi anonimne prijave jeseni 2021. Po koncu preiskave je tožilstvo vložilo obtožbo zaradi treh kaznivih dejanj spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja.

Ob prvem sojenju so mu izrekli 23 let in pol zapora, po pritožbah je marca letos višje sodišče kazen znižalo na 20 let in deset mesecev zaradi zastaranja dela očitkov, vrhovno sodišče pa je sodbo letos razveljavilo zaradi pomanjkljive obrazložitve. Zadeva se je nato vrnila v ponovno odločanje na prvo stopnjo.

Obramba je med postopkom večkrat predlagala odpravo pripora, a sodišče temu ni ugodilo. Če mu v torek ne bi izrekli sodbe, bi mu morali pripor po zakonodaji odpraviti.

Tožilstvo je obtoženega bremenilo, da je zlorabljal tri hčere, najstarejšo od njenega petega leta, mlajši pa od 2020., ko je ena štela okrog deset let, druga pa sedem. Hčere naj bi posiljeval pa tudi pretepal ter jim grozil s fizičnim nasiljem, če bi o dogajanju spregovorile.

Senat je kot olajševalno okoliščino upošteval, da obtoženi še ni bil kaznovan, med oteževalnimi pa dolgotrajnost zlorab, način izvršitve in večje število žrtev. Sodba še ni pravnomočna, obramba se bo po pričakovanjih pritožila.