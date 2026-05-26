Za Šutarjevo smrt dobrih šest let zapora

V Novem mestu se je že s predobravnalnim narokom končalo sojenje za odmero kazenske sankcije zaradi lanskoletne smrti Aleša Šutarja pred novomeškim lokalom. Šutar je umrl po udarcu, okoliščine pa je bilo težko dognati zaradi pomanjkanja materialnih dokazov. Na koncu je v priporu in pred sodnikom pristal Samire Šiljić, ki je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde za povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki jo je v usodni noči zadal Šutarju.

Šiljiću so preklicali dve pogojni obsodbi, zato bo sedel že pol leta dlje. FOTO: Dejan Javornik

Na današnjem predobravnalnem naroku je Šiljiću sodnik Peter Žnidaršič izrekel kazen šestih let in treh mesecev zapora. Ker pa je Šiljić že prej imel dve pogojni obsodbi, so slednji preklicali in mu izrekli enotno kazen šestih let in devetih mesecev zapora. Postopki naj bi še vedno potekali proti drugemu obtoženemu, ki pa je bil tik pred Šiljićevo aretacijo izpuščen iz pripora ter se (za zdaj) brani s prostosti.

Šutarjeva smrt je pretresla Dolenjsko in Slovenijo, vlada pa je zaradi dogodkov sprejela zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki je med drugim prinesel varnostno tvegana območja in posegel v niz drugih zakonov. Sočasno so v Mestni občini Novo mesto pred kratkim novelirali svojo strategijo za Rome. Kot ključna težava je večkrat izpostavljena pomanjkljiva izobrazba, ki je nepremostljiva ovira za uspešnejšo integracijo. Več o tem boste lahko prebrali v jutrišnjem časniku Delo.