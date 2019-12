Za tožilstvo pomembna hitra reakcija države

NOVA GORICA - Nova Gorica – Po skoraj petih mesecih od napada na taksista in neposrednih groženj policistu, da ga bo ubil, je bil včeraj na novogoriškem okrožnem sodišču na enotnih šest let zapora obsojen 26-letni Iračan Yassin Amar Al Hamdani. Na izrek sodbe ga ni bilo, saj se je, kot je pojasnil tamkajšnji sodnik Igor Majnik, sam odločil, da bo odločitev sodišča počakal v priporu.Že na predobravnavnem naroku je sicer priznal vsa tri kazniva dejanja, in sicer poskus uboja 53-letnega taksista Ervina S., poskus odvzema njegovega taksija in poskus umora policista Bojana Z. Tožilka Ana Radovanović Širok je menila, da je ...

