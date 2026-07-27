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    PREMIUM   D+   |   Črna kronika

    Za ukradenih nekaj deset evrov dobro leto zapora

    Emil Kadrijević je marca v avtobusih okradel potnice. Omenjanje Šutarjevega zakona mu ni pomagalo.
    Emil Kadrijević ne zanika, da je potnicam ukradel denar. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Emil Kadrijević ne zanika, da je potnicam ukradel denar. FOTO: Dejan Javornik
    Aleksander Brudar
    27. 7. 2026 | 19:00
    5:16
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    Na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je Emil Kadrijević marca letos trem potnicam iz torb izmaknil denarnice, v katerih je bilo le nekaj deset evrov gotovine, tožilstvo pa bi ga zato v zapor poslalo za 23 mesecev. Pretirano in nepravično? Za Kadrijevića vsekakor, kajti čeprav vse priznava, meni, da je že zdaj več kot štiri mesece povsem neupravičeno v priporu. Potnicam iz torb ukradel denarnice in izmaknil skupaj 138,71 evra. Skliceval se je na tako imenovani Šutarjev zakon. Tožilstvo zahtevalo 23 mesecev zaporne kazni. Sklicuje se na eno od določb tako imenovanega Šutarjevega zakona, s katerim je želela nekdanja vlada Roberta Goloba po tragični smrti Aleša Šutarja dokončno narediti konec izigravanju zakonov. »Moj namen ni bil prilastiti si kakršnokoli večjo vrednost, saj ...
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