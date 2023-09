Za umor naj bi bila pripravljena plačati 15.000 evrov

»Krivde ne priznavam,» je včeraj glede očitkov tožilstva, da je v sostorilstvu napeljeval Enesa M. h kaznivemu dejanju umora, brez vsakršnega omahovanja zatrdil Igor Bajželj. Pred dobrimi desetimi dnevi se je, kot smo že poročali, enako odločila tudi njegova žena Lidija Giuliatti Bajželj.

Iz globokega prepričanja, da njun 32-letni sin Andrej Bajželj avgusta 2019 ni umrl zaradi predoziranja, temveč da je bil žrtev zahrbtnega in nizkotnega umora, sta namreč, vsaj tako je prepričano tožilstvo, skovala morilski načrt za Amarja T. Ko so se za njunim sinom Andrejem izgubile vse sledi, sta ga starša prijavila kot pogrešanega, tri dni kasneje pa so ga našli mrtvega v avtu na območju vrtičkov na Rakovi jelši. Uradno je bil vzrok za njegovo smrt torej prevelik odmerek mamil, česar pa starša nikoli nista verjela. Še več. V naslednjih mesecih in letih sta se trudila dokazati, da je bil sin žrtev zahrbtnega in nizkotnega umora. V vse skupaj pa naj bi bil vpleten Amar T.

Starša umrlega 32-letnika ne verjameta, da se je predoziral. Človeka, ki ga je po njunem umoril, naj bi poskušala spraviti s sveta. Obramba zahteva izločitev domnevno nezakonitih dokazov.

Med 16. avgustom 2019 in 7. avgustom 2022 naj bi v Ljubljani ali drugje na območju Slovenije najmanj eni osebi naročila umor Amarja T. in v ta namen plačala 15.000 evrov. Vendar sta se domnevno obrnila na napačne ljudi oziroma na »neke kockarje«, kot je kasneje Amarju razkril bratranec Enes M. Lidija Giuliatti Bajželj je nato, tako tožilstvo, 28. novembra 2022 tudi Enesu M. po telefonskem pogovoru in prek aplikacije messenger ter po predhodnem dogovoru z njim 7. avgusta 2022 v Kamniku naročila umor. Prav tako za 15.000 evrov.

»Ta posnetek je izvor vsega zla v tem postopku, ker so se na podlagi njega zbirali še drugi dokazi. In ti so zato sadež zastrupljenega drevesa,« je včeraj odvetnik Blaž Kovačič Mlinar ljubljansko okrožno sodnico Tino Lesar opozoril na za tožilstvo ključni posnetek pogovora med Lidijo Giuliatti Bajželj in Enesom M. iz konca leta 2022, zaradi katerega sta v priporu nato pristala oba obtožena.

Izzival naj bi kriminalno dejavnost

Odvetnik, ki v tem postopku zastopa Igorja Bajžlja, je namreč prepričan, da bi moralo zato sodišče omenjene dokaze izločiti iz spisa, ker so bili po njegovem pridobljeni na nezakonit način. S tem ko naj bi namreč Enes M. na skrivaj snemal pogovor z Lidijo Giuliatti Bajželj, naj bi, tako odvetnik, zagrešil kaznivo dejanje neupravičenega zvočnega snemanja. Hkrati naj bi obtoženo tudi kar sam aktivno napeljeval k umoru. »Gre za izzivanje kriminalne dejavnosti,« je poudaril Kovačič Mlinar in spomnil, kako je Enes M. obtoženi že na prvem srečanju dejal: »Na policiji nič ne boš rešila. Pozabi. To lahko kar pozabiš. Policijo in to.« Iz pogovora, posnetega avgusta 2022, pa je, kot je opozoril odvetnik, tudi jasno razvidno, da je bil prav Enes M. prvi, ki je omenil vsoto 15.000 evrov kot plačilo za »storitev umora«, pri čemer pa da naj bi se hvalil s svojimi izkušnjami iz kriminalnega okolja.

Tožilkaje glede omenjenega posnetka dejala, da je pomemben za presojo o ustavni pravici do življenja, ki pa bi ob tehtanju s pravico do zasebnosti (neupravičeno snemanje) tudi prevladala: »In predmet tega kazenskega postopka je prav zaščita življenja.« Igorjevo ime v obtožnici sicer lahko le redko zasledimo. V preiskavi je denimo Enes M. dejal, da je obtožena o Igorju rekla le to, da je želel pisno potrdilo o izročitvi 15.000 evrov »nekim fantom«, ki pa naročila na koncu niso opravili. Pa tudi, kot je včeraj na njegove besede spomnil Bajželj, da »fantje gospoda niso omenjali in da gospoda ni bilo nikjer zraven«.

Iz zvočnega posnetka pogovora med Giuliatti Bajžljevo in Enesom M., to je bilo 7. avgusta 2022, menda izhaja, da prva nikakor ne bo odnehala in da se maščuje za smrt svojega sina. Iz njunega pogovora 28. novembra 2022 pa naj bi bilo razvidno dogovarjanje o umoru Amarja. Enes M. naj bi tako angažiral neznanca, ta pa naj bi Amarja z avtomobilom povozil do smrti. A naj bi Giuliatti Bajžljeva o tem sprva podvomila, saj naj bi bila v tem primeru verjetnost, da morilca najdejo, večja. Poleg tega naj bi bilo tudi Amarja »veliko skupaj«. A je na koncu menda v vse to privolila pod pogojem, »da je to stoodstotno«. Ko pa naj bi ji Enes M. zagotovil, da bo »šel s tega sveta«, naj bi obtoženka poudarila, da »ne sme ničesar zajebati«. V pogovoru naj bi tudi omenila, da je cena posla 15.000 evrov.

Poslala fotografijo hiše in žrtve

Vse skupaj se je sicer začelo odvijati potem, ko je informacija, da naj bi obtožena za Amarjev umor nekim fantom že plačala 15.000 evrov, prišla do Enesa M. Ta je to razkril tudi potencialni žrtvi, s katero sta se dogovorila, da bo Enes po facebooku stopil v stik z Giuliatti Bajžljevo in ji ponudil, da to opravijo oni, češ da ima človeka iz Črne gore, ki bi umor lahko izvršil. Obtožena naj bi v to tudi privolila. Kasneje se je z njo še dobil v Kamniku in vso njuno korespondenco tudi posnel. Ženski je tudi povedal, kdo sta »tista dva iz Kranja«, ki sta od nje že vzela 15.000 evrov. V zadnji komunikaciji z njim pa naj bi mu ta, je razlagal Enes M., rekla, da hoče, da Amarja ubijejo; poslala naj bi mu že njegovo fotografijo in fotografijo njegove hiše.