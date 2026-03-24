Za umor nekdanje žene četrt stoletja zapora

Petindvajset let zapora je kazen, ki si ji po prepričanju petčlanskega senata kranjskega okrožnega sodišča zasluži Iranec Mohamed Esmail Ovjfard za umor nekdanje žene Mosavi Nejad Atijehalsadat. Sodba še ni pravnomočna.

Zgodilo se je 7. novembra 2024 na parkirišču pred ljubljanskim letališčem, kjer jo je pričakal z nožem v roki. Nanjo je prežal v bližini njenega vozila, kamor je prišla po pristanku letala, ki je iz Istanbula priletelo na Brnik okoli 19.20.

Enajst vbodov

V trenutku, ko je hotela sesti v avto, jo je z nožem kar 11-krat zabodel in večkrat porezal v predelu prsnega koša, vratu, obraza, hrbta in nog. »Od tega jo je enkrat zabodel v levi senčni predel glave in ji dvakrat prebodel uhelj. Trikrat jo je porezal po desni strani vratu, jo trikrat zabodel v desno stran prsnega koša, v predel desne dojke ...« je grozljive posledice napada na začetku sojenja pred skoraj letom dni opisovala tožilka Nadja Gasser.

Včeraj je bila še bolj nazorna, ko je spomnila, da ji je prerezal še vratno hrbtenjačo, zaradi česar ni mogla več premikati nog in trupa: »Takšen vbod se uporablja pri usmrtitvah ranjenih živali.« Za žensko je bil usoden vbod v levo stran prsnega koša. Zaradi izkrvavitve je umrla na kraju zločina. Štiridesetletni Iranec se je po dejanju z avtomobilom z avstrijsko registrsko tablico odpeljal v Avstrijo, kjer je imel tako kot žrtev urejen status bivanja.

Truplo je na parkirišču našel zaposleni na brniškem letališču, ki se je po končani izmeni vračal domov. Med kriminalistično preiskavo, v katero so gorenjski kriminalisti vključili tudi avstrijske varnostne organe, so obtoženega izsledili v soboto, 9. novembra 2024, na njegovem delovnem mestu v Celovcu. Prijetju se ni upiral, pozneje je dejanje celo priznal.

Krivdo zanika

A ko je zadeva prišla pred predsednika petčlanskega sodnega senata Vida Beleta, je ploščo obrnil. Krivde ni priznal. Med sojenjem pa je s pomočjo svojega zagovornika Petra Prusa Pipuša večkrat poudaril, da ne le da se dogodka ne spomni, ampak ima tudi psihične težave, ter da je bil v tistem kritičnem trenutku pod vplivom alkohola in drog. Za smrt žene pa da je izvedel šele na policiji. Po prepričanju obrambe bi mu morali, »ker naj bi obstajal dvom, kdo je storil očitano dejanje«, izreči oprostilno sodbo.

Tožilka je po drugi strani predlagala 30 let zapora, ker da je nekdanjo ženo in mater njunih treh mladoletnih otrok umoril na grozovit način. In to iz ljubosumja in maščevanja. »Na parkirišču je žrtev čakal več ur, napad na nekdanjo ženo, ki je na Brnik priletela iz Istanbula, kjer se je poročila z drugim moškim, pa je bil zaradi številnih vbodov z nožem brutalen,« je med drugim izpostavila tožilka.

Truplo je na parkirišču našel zaposleni na brniškem letališču. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Oškodovanka je bila že v preteklosti žrtev psihičnega in fizičnega nasilja obdolženega. Februarja 2022 so mu avstrijski organi izdali prepoved približevanja, a tudi to ni pomagalo. »Obtoženi se ni nikoli sprijaznil, da ga je oškodovanka zapustila, imela drugega moškega in se z njim celo poročila,« je poudarila.

Spomnila je še, da je tistega dne v trgovini v Celovcu, kjer je delal, prosil, ali gre lahko prej domov zaradi sina, ki da je zbolel. »Bil je prijazen in nasmejan, kot običajno. To dodatno govori o njegovi hladnokrvnosti,« je izpostavila in nadaljevala, da se je nato z avtom odpeljal v Slovenijo. Ob šestih popoldne je prispel na brniško letališče in tam poiskal vozilo nekdanje soproge. Iz posnetkov nadzornih kamer je tudi razvidno, da se ji je uro in pol kasneje približal, ko je zaprla prtljažnik. Nato jo je napadel z nožem.

Ni dvoma

Da senat ne dvomi o krivdi obtoženega, je po izreku sodbe povedal tudi sodnik Bele. Med drugim je spomnil, da ga s kaznivim dejanjem med drugim povezujejo posnetki nadzornih kamer, gibanje njegovega telefona in tudi to, da je parkirnino plačal s svojo bančno kartico.

Zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti je sodišče Irancu tudi podaljšalo pripor. Očeta žrtve pa je s premoženjskopravnim zahtevkom za odškodnino in povrnitev stroškov prevoza trupla v Iran, ki so znašali 5600 evrov, napotilo na pravdo.