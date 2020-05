Za umor v Bovcu 18 let zaporne kazni

Preberite še: Umora v Bovcu si domačini ne znajo pojasniti

Napad z nožem

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Mirni protest pred sodiščem

Z izrekom sodbe se je na Okrožnem sodišču v Novi Gorici danes zaključilo sojenjeza umor 34-letnika oktobra lani v Bovcu . Sodnicamu je izrekla 18 let zaporne kazni, ki pa še ni pravnomočna. Do njene pravnomočnosti 24-letni Suljić iz BiH ostaja v priporu, kasneje pa bo lahko zaprosil za prestajanje kazni v domovini.34-letnega domačina je po ugotovitvi sodišča, ki se je pri tem opiralo predvsem na dokaze, umoril na zahrbten način. V času napada je bil državljan Bosne in Hercegovine Suljić zmanjšano prišteven zaradi močnega afekta, je v obrazložitvi povedala Kogojeva.Po celodnevnem popivanju je obsojeni 2. oktobra okrog polnoči prišel do stanovanja žrtve. Po vstopu v stanovanje je ugotovil, da 34-letnik ni sam, zato ga je povabil pred vhodna vrata in ga tam napadel z lovskim nožem. Umorjeni je imel na telesu enajst vbodnih ran in je zaradi poškodbe vitalnih organov izkrvavel.Vzrok za zahrbtni napad z nožem, ki ni bil Suljićeva last, ni popolnoma jasen, domnevno zaradi ljubosumja. Suljić je namreč napad z nožem priznal, vendar ob tem povedal, da se dogajanja ne spomni. Čeprav se je zagovarjal, da ga je 34-letnik prvi napadel in naj bi šlo v tem primeru za silobran, tega niso mogli dokazati. Umorjeni namreč ni imel nikakršnih obrambnih ran, pred vrati stanovanja pa ni bilo nobene priče, ki bi lahko potrdila Suljićevo izjavo.Sojenje so spremljali tudi nekateri krajani Bovca, prijatelji in svojci, ki so pred stavbo novogoriškega okrožnega sodišča pripravili miren protestni shod. Z izrečeno kaznijo 18 let zapora niso zadovoljni, vendar je niso hoteli komentirati.Zagovornik žrtvinih svojcev, ki sicer na današnji razglasitvi sodbe ni bil prisoten, naj bi že na eni izmed prejšnjih obravnav napovedal pritožbo, če Suljiću ne bo izrečena najvišja možna kazen, to je 30 let zapora.Do pravnomočnosti sodbe sicer Suljić ostaja v priporu, kasneje pa bo lahko zaprosil sodišče, da bo zaporno kazen odslužil v Bosni in Hercegovini.