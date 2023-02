Za umor zaščitene priče naj bi ponudil svojo hišo

V nadaljevanju preberite:

Le nekaj dni po tem, ko so policisti prijeli in v preiskovalni pripor odpeljali brata s Hočkega Pohorja, ki naj bi za tako imenovani Kavaški klan poskušala umoriti zaščiteno pričo, sta v nedeljo že odkorakala na prostost. Zunajobravnavni senat mariborskega okrožnega sodišča je namreč ugodil pritožbama njunih zagovornikov in odločil, da ni razlogov za pripor.