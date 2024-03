Za voznika osebnega avtomobila usoden trk s tovornjakom

Nekaj minut pred tretjo uro popoldne sta na regionalni cesti Rakičan–Lipovci trčila osebni avtomobil in tovorno vozilo. Zdravnik je na kraju potrdil smrt voznika osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota in dodali, da je cesta na tej relaciji zaprta, zato je urejen obvoz.

Več informacij bodo posredovali po končanem ogledu kraja prometne nesreče.