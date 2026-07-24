Za županove prometne prekrške je plačevala občina

Franc Šlihthuber, nekdanji župan Gornjih Petrovcev, z manevri zavlačuje odhod na prestajanje kazni. Luč sveta je medtem ugledal dokument, iz katerega izhaja, kako je ravnal s službenim občinskim avtomobilom. Prometne globe mu je namreč plačevala občina. Potem ko vrhovno sodišče aprila ni ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti glede pravnomočne zaporne kazni Francu Šlihthuberju, nekdanjemu županu občine Gornji Petrovci, ta ugovarja že na drugi poziv na prestajanje kazni, ki mu ga je izdalo soboško okrožno sodišče. Neuradno tokrat iz zdravstvenih razlogov. V prošnji za odlog prestajanja kazni zapora se domnevno sklicuje na anksioznost, kar je podkrepil z mnenjem psihiatra enega od štirih zdravstvenih domov v Pomurju. Soboško sodišče mu je pred tem zavrnilo prvo prošnjo, v kateri je prosil ...