Zabeležili že tretji napad divje živali na otroka

Sinoči je bil v Noicattaru, mestu blizu Barija na jugu Italije, žrtev napada živali še en šestletni otrok, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Napadla naj bi ga divja žival, morda volk.

Gre za že tretjega mladoletnika, ki ga je na istem območju ugriznila žival, potem ko sta bila 4. avgusta poškodovana že dva druga otroka.

Utrpel je več ran na prsnem košu

Otroka so hospitalizirali na oddelku za pediatrično kirurgijo bolnišnice Giovanni XXIII. Utrpel je več ran na prsnem košu. Poškodbe so oskrbeli in zašili, deček je trenutno na opazovanju.

Po navedbah, objavljenih na družbenih omrežjih, kjer je bil objavljen tudi videoposnetek domnevno opažene živali, se je skupina družin zadrževala v občinskem parku. Okoli 23. ure naj bi žival ugriznila otroka, nato pa so jo s kričanjem pregnali odrasli.

Po prvih dveh napadih je bila v minulih dneh po sestanku na sedežu prefekture v Bariju in v dogovoru z deželo Apulijo ustanovljena posebna skupina za identifikacijo živali, pri čemer oblasti ne izključujejo možnosti, da gre za volka. Predsednik Antonio Decaro je nato 14. avgusta z odlokom dovolil odvzem in ulov živali.

Župan Noicattara Raimondo Innamorato je podpisal tudi odredbo, s katero je podaljšal nočno zaprtje občinskega parka med 21. in 8. uro ter prepovedal dostop do javnih zelenih površin po vsem mestu, ki ležijo v bližini kmetijskih zemljišč.