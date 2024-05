Začetek sojenja materi umrlega otroka v razgretem vozilu in njenemu partnerju

Na Okrožnem sodišču v Celju se je danes z branjem obtožnice začelo sojenje materi še ne dveletnega dečka, ki je lani umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju. Zaradi varovanja zasebnosti oškodovancev je sodišče pri zagovorih obtoženih izključilo javnost. Zato se ne ve, ali sta podala zagovor in kaj sta povedala.

Sodni senat je javnost izključil tudi iz dela branja obtožnice, saj je ocenil, da so zadeve življenjsko preveč prepletene.

Na aprilskem naroku se 36-letna mati ni hotela izreči glede krivde, medtem ko njen 39-letni partner na marčnem naroku krivde ni priznal.

Predlog za izključitev javnosti v celoti z glavne obravnave je podal zagovornik obtožene Andrej Kac, ker je ocenil, da gre za občutljive podatke, z njihovim razkritjem pa bi stigmatizirali preostale mladoletne otroke obtoženke.

Tožilec Jošt Jeseničnik je nasprotoval izločitvi javnosti s celotne obravnave in predlagal selektivno izključitev. Zanj je namreč javno sojenje pravica, ki jo je treba izjemoma izključiti.

Zagovornik obtoženega Andrej Janežič je odločitev o izločitvi javnosti v celoti prepustil sodišču. Pooblaščenec 16-letnega oškodovanca Darko Zidanski pa je podprl mnenje tožilca glede izključitve javnosti.

Smrt iz malomarnosti

Jeseničnik je danes znova prebral obtožnico, v kateri materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja, kar pomeni povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Po oceni tožilca je bil otrok več ur v pregretem vozilu in privezan v otroškem sedežu. To je vodilo v odpoved možganov in srca in otrok je umrl.

Po njegovih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih je imel dostop. Tožilec je dejal, da je otrok očitno droge tudi deloma zaužil, saj so bile na dan njegove smrti v njegovi krvi najdene sledi metadona in še ene prepovedane sintetične droge. Dodal je tudi, da je otrok imel zanemarjeno zobovje in je bil ogrožen njegov zdrav razvoj.

Sojenje se bo nadaljevalo predvidoma 27. junija, ko naj bi zaslišali več različnih izvedencev.