Zadeva Marinblu: po letih zanikanja priznala izkoriščanje delavcev

Kršitev temeljnih pravic delavcev: Rozana in Tim Šuštar sklenila sporazum o priznanju krivde v zadevi Marinblu.

Na Okrožnem sodišču v Kopru sta včeraj v preobratu po letih zanikanja Rozana Šuštar in Tim Šuštar, žena in sin nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Borisa Šuštarja, vendarle priznala krivdo za izkoriščanje delavcev in druge očitke. Z državnim tožilstvom sta sklenila in 15. aprila tudi podpisala sporazum o priznanju krivde, katerega vsebina je v tej fazi postopka še tajna. Obtožena sta se izmikala sodišču, sodnica je morala za vročanje sodnih pisanj angažirati detektivko. Krivdo je priznala tudi pravna oseba Marinblu, trgovina in storitve, d. o. o., pri čemer pa se je znova zapletlo. Pri sklepanju sporazuma o priznanju krivde z državnim tožilstvom sta skladno z zakonodajo sodelovala zagovornika Šuštarjevih, odvetnik Bogomir Horvat in odvetnica Nina Spremo, ...