Zagorel stari mlin, objekt star 120 let: ali nevarna FF sredstva ogrožajo ljudi?

Policisti OKC PU Murska Sobota so bili danes, ob 8.07 uri obveščeni o večjem požaru na objektu starega mlina v Beltincih. Poleg policistov, so tudi gasilci in reševalci nemudoma odhiteli na kraj, k sreči pa posredovanje slednjih po znanih podatkih, ni bilo potrebno, saj po besedah beltinskega župana Marka Viraga, ni bilo nevarnosti za občane.

Župan je na kraju dogodka dodal, da so gasilci dokaj hitro omejili in nato dokončno pogasili požar. Poudaril je, kako pomembna je dobra organiziranost gasilcev, ter se zahvalil tudi murskosoboški enoti, ki je priskočila na pomoč. »Zaradi požara večjega obsega je zaprto širše območje. Na kraju je vzpostavljen ustrezen prometni režim. Voznike in občane pozivamo, da upoštevajo navodila pristojnih služb. Ko bo znanih več podatkov vas bomo o tem obvestili,« je kmalu po začetku požara sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

Številni gasilci iz okoliških gasilskih društev se še vedno borijo z obsežnim gašenje velikega požara, ki se žal očitno širi tudi na območju Kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga. ter drugih sosednjih objekte. Žal se je zgodilo tisto česar so se gasilci bali in na kar so opozarjali, in sicer na nevarnost širjenja. Tako se zdaj ogenj širi po povezanem objektu brez predelnih sten, skladišču Kmetijsko-tehničnega centra Sloga.

Zato je situacija dodatno nevarna, ker so ob objektu plinske jeklenke, ki lahko ob pregrevanju ali stiku z ognjem eksplodirajo. Po neuradnih podatkih gori tudi v notranjosti centra Sloga. Dim je viden daleč naokrog, širi se tudi močan vonj, saj naj bi v prostorih Sloge bile nevarne snovi, fitofarmacevtska sredstva in kemikalije, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Po prvih podatkih, bo tudi materialna škoda verjetno zelo velika, a kot poudarja župan Virag, najpomembneje je, da po dosedanjih informacijah ni nevarnosti za ljudi in da se požar ne širi proti stanovanjskim objektom. Omenil je, da je mlin, star okoli 120 let, v lasti pravne oziroma fizične osebe, škoda pa bo natančno ocenjena naknadno. Poleg materialne škode je izguba pomembna tudi zaradi čustvene in simbolne vrednosti objekta.