Na Veliki Planini zagorela koča v lasti Uroša Urbanije

Okoli 14.40 so bili gasilci obveščeni, da gori koča na Veliki planini, po neuradnih podatkih, naj bi zagorel zunanji jacuzzi koče Gorenjka, poroča portal Kamnik.info.

Ogenj se je razširil tudi na kočo, vendar so ga v veliki meri omejili že mimoidoči. Gasilci PGD Kamnik, Kamniška Bistrica in Gozd so požar dokončno pogasili, pregledali okolico s termovizijsko kamero in opravili meritve prisotnosti plinov. O dogodku je bila obveščena policija.

Koča Gorenjka je, kot so poročali mediji, del nepremičninskega imperija Uroša Urbanije, nekdanjega direktorja Ukoma v času zadnje Janševe vlade. Urbanija naj bi na Veliki Planini v turistične namene oddajal pet koč.