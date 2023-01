Zagorela večstanovanjska stavba v Kranju, ena oseba poškodovana

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da je zjutraj nekaj po 5. uri zagorelo v večstanovanjski stavbi na Koroški cesti v Kranju. Evakuirali so stanovalce, na kraju dogodka so gasilske in ostale interventne službe. Po prvih podatkih naj bi bil požar omejen, ena oseba pa se je telesno poškodovala.

Koroška cesta bo do konca intervencije zaprta za vse udeležence v prometu od krožišča (Koroška cesta-Bleiweisova cesta) do križišča Koroška cesta-Slovenski trg. Obvoz je urejen.

Policisti prosijo vse, da se ne zadržujejo na območju požara. Okoliške prebivalce pa, da naj zaradi požara in dima ne zapuščajo domov in imajo zaprta okna.