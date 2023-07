Zagorelo je v stanovanjskem bloku v Novih Jaršah

Nekaj pred 22. uro so policiste obvestili o požaru v stanovanju v stanovanjskem bloku na območju Novih Jarš v Ljubljani, je sporočila predstavnica ljubljanske policijske uprave Aleksandra Golec.

Trenutno intervencija na kraju še vedno poteka. Po doslej znanih podatkih so vsi stanovalci zapustili stanovanjski blok in nobena oseba ni poškodovana, je še zapisala.

Policisti so kraj zavarovali in bodo z ogledom pričeli, ko bo požar pogašen in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo. Ko bo znanih več podatkov, bodo o tem obvestili javnost.