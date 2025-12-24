Nekaj po 21. uri je zagorelo v domu starejših občanov v Notranjih Goricah. Kot so za STA povedali na operativno-komunikacijskem centru uprave za zaščito in reševanje, je zagorelo na oddelku za dementne. Požar je bil lokaliziran, poškodovanih ni, pa je dejal župan Brezovice Metod Ropret.

Kot je povedal, oskrbovance iz dela, kjer je zagorelo, že nameščajo v druge prostore. »Žal je na božični večer zagorelo v oddelku dementnih oskrbovancev. Gasilci so na kraj nesreče prišli takoj oziroma so izjemno dobro odreagirali, kasneje pa tudi vse ostale službe, od policije do reševalcev. Razmere zdaj so pod kontrolo, gasilci in osebje doma pa zdaj postopoma vračajo v sobe tudi tiste oskrbovance, ki niso bili v prizadetem območju doma,« je poudaril.

Ropret je ob tem izrazil pričakovanje, da bodo kmalu vzpostavili normalno stanje, seveda pa bo v tistem delu, ki ga je prizadel požar, potrebna temeljita sanacija. »Te se bomo, skupaj s samim domom, takoj lotili,« je dejal.

Brezoviški župan je se je ob tem zahvalil vsem službam, ki so sodelovale pri reševanju. »Kot omenjeno, na srečo ni bilo poškodovanih, je bilo pa veliko panike in strahu. Nekateri oskrbovanci so namreč tudi nepokretni, zato je bila za njih ta situacija izredno stresna in zahtevna,« je izpostavil.