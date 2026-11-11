Zagorelo v podjetju LVL v industrijski coni na Kokrici

Gasilci nocoj posredujejo ob večjem požaru v podjetju LVL industrijski coni na Kokrici. Roland Brajič s Policijske uprave Kranj je za Delo povedal, da po doslej znanih podatkih ni nihče poškodovan.

Požar v industrijski coni na Kokrici. FOTO: GARS Kranj

»Interventne službe so na kraju, gasilci požar še gasijo, policisti pa so zavarovali širše območje požara,« je pripomnil.

Poudaril je, da so osebe, ki so bile v objektu s pomočjo interventnih služb varno in pravočasno zapustile objekt in da po doslej znanih podatkih nihče ni bil telesno poškodovan. »Premoženjska škoda bo velika. Vzrok požara za zdaj še ni znan in bo predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave.

Na delu je osem prostovoljnih gasilskih društev in poklicna enota Gasilsko reševalne službe Kranj. FOTO: GARS Kranj

Kriminalisti bodo z ogledom kraja požara pričeli takoj, ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji za varno delo. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah požara in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo,« je še dodal in opozoril ljudi, naj upoštevajo navodila policistov ter drugih interventnih služb, naj ne hodijo na kraj ali se zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo.

»Prav tako naprošamo bližnje okoliške prebivalce, da naj zaradi požara in gostega dima zaprejo okna stanovanj ali hiš ter izklopijo prezračevalne naprave, dokler požar ne bo pogašen,« je zaključil Brajič.

Po doslej znanih informacijah tudi ni širše nevarnosti za okolje.

Poveljnik poklicne gasilske enote Andraž Šifrer je povedal, da je nekaj čez 19. uro zagorelo ostrešje enega od objektov v industrijski coni. »Začeli smo odkrivati streho, s tem pa bomo prišli do podstrešja, kjer je ogenj še vedno prisoten,« je za Delo povedal Šifrer in dodal, da trenutno gasijo na tem predelu.

Na delu so prostovoljna gasilska društva Kokrica, Britof, Besnica, Predoslje, Mavčiče, Goriče, Suha, Kranj - Primskovo in poklicna enota Gasilsko reševalne službe Kranj, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Skupaj je na terenu 48 gasilcev.