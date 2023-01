Zagorelo v stanovanjskem bloku v Mariboru

Mariborski policisti so bili v večernem času obveščeni, da je zagorelo v stanovanju v stanovanjskem bloku v Mariboru. Gasilci požar še gasijo, zato vzrok požara še ni znan. Po prvih podatkih ni poškodovan nihče, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Policisti so na kraju zavarovali območje in izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Po končanem gašenju bodo opravili ogled kraja požara, so še zapisali na Policijski upravi Maribor.