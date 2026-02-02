Zagorelo v stanovanjski hiši, poškodovane štiri osebe

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da je v nedeljo okrog 18. ure zagorelo v hiši na območju Trbovelj. Požar so pogasili gasilci, na kraju dogodka so policisti zbrali obvestila in zavarovali kraj.

Po prvih podatkih naj bi zagorelo v garaži ob hiši, kjer se je pri popravilu motornega kolesa vnel bencin. Požar se je razširil najprej po garaži, ki je pogorela v celoti, nato pa tudi na stanovanjsko hišo. Pri tem so bile štiri osebe poškodovane.

Dve so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Trbovlje, eni so nudili pomoč zaradi vdihavanja dima. Življenje oseb naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah požara, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.