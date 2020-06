Zagorelo v Termah Zreče, evakuirali so 14 težje pokretnih bolnikov

Včeraj zvečer je zagorelo v Termah Zreče, je sporočil Center za obveščanje Republike Slovenije. Dogodek je zahteval evakuacijo bolnikov.



Ob 21.43 je zagorelo v tamkajšnji finski savni. V intervenciji so sodelovali gasilci PGD Zreče, Gorenje pri Zrečah in Stranice, ki so najprej zavarovali kraj dogodka, zaradi zaklenjenih vrat pa so morali v prostor vstopiti s silo. Zaradi močne zadimljenosti je bilo potrebno prezračevanje, sledila sta gašenje požara v lesenem stropu nad savno in pregled s termovizijsko kamero.



Gasilci so izvedli tudi evakuacijo zdravstvenega dela, kjer je bilo 14 težje pokretnih bolnikov. Iz rehabilitacijskega dela so jih preselili na varno v sobe hotela.