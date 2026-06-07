Zagreb: Policija prijela pijanega moškega z bombo, ki je sedel na klopi v parku

Policija v Zagrebu je v soboto popoldne prejela namig, da na klopi v parku v mestni četrti Peščenica sedi neznani moški z eksplozivno napravo. Na kraju dogodka je policija našla pijanega moškega, ki je imel pri sebi dva ostra predmeta ter eksplozivno napravo. Policija je moškega prijela, zasegla nevarne predmete in onesposobila eksplozivno napravo.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je policija v Zagrebu po namigu občanov in s pravočasnim ukrepanjem preprečila morebitne posledice eksplozije.

Policija ni navedla, za kakšno eksplozivno napravo gre, Index pa navaja, da je šlo za ročno granato.

Pijanega 30-letnika je pridržala zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene posesti, izdelave in nakupa orožja ter eksplozivne naprave. Moškega je sicer policija v minulih letih zaradi različnih prekrškov in kaznivih dejanj večkrat obravnavala.