    Zahrbtna »vnukova prevara« iz tujine prišla tudi k nam

    Policija opozarja na telefonske klice, kjer so žrtve starejše osebe – zavedejo jih, da sorodnik v bolnišnici nujno potrebuje pomoč.
    Klicatelj je z oškodovanko vztrajno govoril dalj časa ter jo s tem zadrževal na telefonski liniji, da ne bi mogla preveriti resničnosti informacij. FOTO: Getty Images/istockphoto
    Klicatelj je z oškodovanko vztrajno govoril dalj časa ter jo s tem zadrževal na telefonski liniji, da ne bi mogla preveriti resničnosti informacij. FOTO: Getty Images/istockphoto
    Tomica Šuljić
    13. 4. 2026 | 15:03
    13. 4. 2026 | 15:47
    4:01
    A+A-

    S koprske policijske uprave opozarjajo, da so v zadnjih dneh obravnavali dve podobni telefonski prevari, ki jih v tujini že dolgo poznajo pod imenom »vnukov trik«, oškodovanci pa so praviloma starejši ljudje, ki jih prevaranti z manipulacijo zavedejo, da jim izročijo gotovino.

    Gre za staro prevaro, ki jo v več jezikih poimenujejo kot vnukovo prevaro, ki je še posebej prisotna in izvajana v nemško govorečem svetu.

    Starejšo občanko je presunil klic, kjer je sogovornik na drugi strani telefonske zveze trdil, da je njen bližnji sorodnik udeležen v prometni nesreči ter nujno potrebuje denar za operacijo v bolnišnici. »Klicatelj je z oškodovanko vztrajno govoril dalj časa ter jo s tem zadrževal na telefonski liniji, da ne bi mogla preveriti resničnosti informacij,« prvi znak prevare opiše Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostjo pri Policijski upravi Koper.

    Ob sumljivih klicih vedno preverite resničnost informacij, preden sprejmete kakršnokoli odločitev. Če sumite, da gre za prevaro, obvestite policijo. FOTO: Celiaosk Getty Images

    Smisel tega se je pokazal pri drugem poskusu prevare, kjer so drugo starejšo občanko prepričevali, da je njena hči v bolnišnici in potrebuje denar. A pri drugi žrtvi niso bili uspešni, nadaljuje Leskovec: »Poklicala je vnuka, ki je prevaro preprečil.« Prva občanka, ki jo je prevarant ohranil na telefonski zvezi, pa je postala žrtev prevare: v nadaljevanju je namreč na njen dom prišla neznana ženska. »Oškodovanka ji je – v prepričanju, da pomaga sorodniku – izročila večjo vsoto gotovine,« klavrn zaključek prevare za starejšo občanko opisuje policija.

    Gre za staro prevaro, ki jo v več jezikih poimenujejo kot vnukovo prevaro, ki je še posebej prisotna in izvajana v nemško govorečem svetu. Žrtev poskušajo zavesti, da mlajši družinski član nujno potrebuje pomoč, in s tem spretno zaigrajo na meddružinsko čustveno povezanost. Pri tem nemška policija glede na prakso opozarja, da se lažni vnuk sploh ne predstavi, ampak poskuša zaupanje žrtve pridobiti s stavki kot »Saj veš, kdo je tu« ter podobnimi floskulami.

    Ko je ena od starejših občank poklicala vnuka, da bi preverila točnost informacij, so prevaranti potegnili kratko, saj je vnuk prevaro preprečil. FOTO: AFP

    V klasičnem primeru vnukove prevare v tujini se klicatelj izdaja za vnuka, nečaka ali drugega mlajšega družinskega člana; v dveh zgoraj opisanih primerih pa so šok oziroma panika ob informaciji, da je bližnji sorodnik oziroma hči poškodovana v bolnišnici, izkoristili neznanci, ki se nato osebno oglasijo po gotovino ali zahtevajo plačilo na bančni račun, ki ga zatem goljufi hitro izpraznijo.

    Če dobite tovrstni klic, bodite skrajno previdni. Policija svetuje, da prekinete klic in sami pokličete domnevno poškodovanega sorodnika ali družinskega člana oziroma drugo osebo, ki ji zaupate: »O dogodku takoj obvestite policijo na 113,« dodaja policija in še svetuje, da na tovrstne prevare opozorite starejše družinske člane, ki so najpogostejše tarče. Policija poudarja: »Ob sumljivih klicih vedno preverite resničnost informacij, preden sprejmete kakršnokoli odločitev.«

    Ko se prevara razkrije, s sorodnikom po navadi ni nič narobe – a so goljufi izmaknili denar, ko so bili starejši zaskrbljeni. FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

    V tujini se občasno pojavijo tudi primeri prevare, ko se klicatelji sami izdajajo za policiste ter žrtve prepričujejo, da njihov denar izvira iz kaznivega dejanja ali je povezan z njim. Nato se na domu oglasijo posamezniki, ki se izdajajo za policiste ali kriminaliste ter od žrtev zahtevajo vso gotovino z utemeljitvijo, da bodo bankovce preverili na policiji. Prevaranti računajo na strah starejših, ki nočejo biti povezani z nečednimi posli, a zato sami postanejo žrtve. O tovrstnih prevarah slovenska policija (še) ne poroča.

