Zahteval »sponzorstvo« za boksarje

Višje sodišče je zavrnilo tako pritožbo obrambe kot pritožbo tožilstva na sodbo, s katero je bil nekdanji direktor agencije za varnost prometa Igor Velov obsojen zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine. Sodba je s tem postala pravnomočna.

Ljubljansko okrožno sodišče je Velova lanskega julija zaradi jemanja podkupnine obsodilo na pogojno kazen eno leto zapora s triletno preizkusno dobo ter še 2000 evrov denarne kazni. Spoznalo ga je za krivega, ker je leta 2016 za sklenitev pogodbe za digitalizacijo šolskih poti od lastnika in direktorja podjetja SGB Aleša Trontlja zahteval darilo 4800 evrov v obliki sponzorstva za kranjski boksarski klub Bulldog. Najprej je Trontlju to omenil po sestanku na AVP, nekaj dni kasneje pa še v nekem lokalu, povzema Dnevnik.

Nato ga je poklical neki moški, a se je izgovoril, da je zaseden, je kot priča pripovedoval Trontelj. Dodal je, da sta kasneje omenjeni moški, predsednik Bulldoga Sebastijan Novak, in Velov še poskušala priti v stik z njim, a se ni odzval. Tako da je bil močno presenečen, ko so z agencije za varnost prometa kljub temu dobili omenjeno pogodbo. Ker Trontelj z Velovom ni hotel imeti nič več, je pogodbo podpisal prokurist SGB.

Na sodbo sta se pritožila tako obramba kot tožilstvo. Po mnenju obrambe znaki kaznivega dejanja jemanja podkupnine niso bili izkazani, sodba je tudi premalo konkretizirana, zato je predlagala oprostilno sodbo. Tožilstvo je nasprotno menilo, da bi moralo sodišče izreči strožjo kazen, in sicer poldrugo leto nepogojnega zapora, 10.000 evrov denarne kazni in triletno prepoved opravljanja uradne funkcije.

Nekdanji direktor AVP je sicer tudi pred višjim sodiščem vztrajal, da ni ničesar zahteval in da podpisa pogodbe ni z ničimer pogojeval. A je višje sodišče presodilo, da je prvostopenjsko sodišče presodilo pravilno ter da je tudi kazen primerna, zato je sodbo potrdilo, še poroča Dnevnik.