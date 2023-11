Zahtevala denar, ga poškodovala in pobegnila

V nadaljevanju preberite:

V priporu na začetek sojenja čakata roparja, stara znanca policije, ki sta v začetku oktobra nekaj po osmi uri zvečer na sprehajalni poti pristopila do 36-letnega Novomeščana in od njega zahtevala denar. Ta jima je odgovoril, da denarja nima pri sebi, kar je razgreteža razjezilo, zato sta skočila v presenečenega in prestrašenega Novomeščana ter ga lažje poškodovala, potem pa pobegnila v noč. Napadeni je moral pomoč poiskati v novomeški bolnišnici.