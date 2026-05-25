Zakon o dvojezičnosti pijanega voznika obvaroval pred kaznijo

Moški, pripadnik južnotirolske nemške skupnosti, se je zagovarjal, da ni razumel prošnje policistov v italijanščini za alkotest, saj bi ga morali, ko so ga ustavili, predhodno vprašati, če pripada nemški ali italijanski skupnosti. Tega pa niso storili. FOTO: Dejan Javornik

Na prvostopenjskem in nato še na prizivnem procesu so moškega obsodili na devet mesecev pogojnega zapora, mu odvzeli vozniško dovoljenje ter mu naprtili globo v višini tri tisoč evrov, češ da je vozil pijan. A je vrhovno sodišče zaradi zakonodaje o popolni enakopravnost jezikov razsodbo naposled razveljavilo.

Kot poroča tržaški Primorski dnevnik, je voznik na Južnem Tirolskem najbrž vozil pod vplivom alkohola in bil zaradi tega tudi obsojen, a je vrhovno sodišče razveljavilo razsodbo bocenskega sodišča, in sicer zato, ker so policisti voznika nagovarjali le v italijanščini in ne v nemščini, kot določa zakon.

Moški, pripadnik južnotirolske nemške skupnosti, se je zagovarjal, da ni razumel prošnje policistov v italijanščini za alkotest, saj bi ga morali, ko so ga ustavili, predhodno vprašati, če pripada nemški ali italijanski skupnosti. Tega pa niso storili.

Najvišje sodišče je razsodilo, da so policisti, s tem da so voznika nagovorili v italijanščini in posledično sestavili zapisnik le v italijanščini, grobo kršili statut avtonomne bocenske pokrajine. Od tod njegova oprostitev.

Kot še navaja Primorski dnevnik je odvetnik voznika povedal, da njegov klient slabo, a vendarle nekaj razume italijanščino ...