Zakonca ukradla četrt tone Humaninih oblačil

Pred leti smo o Katji Kocjan in Danilu Hudoroviću ter njuni družini poročali, ko je obupana taborila pred ribniško občino, zdaj pa zato, ker jima na ljubljanskem okrožnem sodišču sodijo, češ da sta Humani ukradla kar 255 kilogramov oblačil.

Štiridesetletna Kocjanova, mati petih otrok iz ribniškega romskega naselja Goriča vas, ima končano osnovno šolo. Dobiva 1366 evrov podpore in otroškega dodatka. Njen dve leti starejši partner Hudorović ima končan en razred osnovne šole in prav tako prejema socialno pomoč. Oba sta brez poklica in zaposlitve in oba sta že bila obsojena ter sta v odprtih kazenskih postopkih. Trenutno jima sodijo zaradi dveh velikih tatvin, ki naj bi ju zagrešila že pred osmimi leti.

Obtožena sta, da sta na Blokah obiskala hišo Dominika O. Ta naj bi bil takrat doma, ravno naj bi večerjal, pa naj sploh ne bi opazil, da mu je iz dnevne sobe izginil televizor LG z daljincem vred. Oškodovan naj bi bil za 250 evrov.

Odnesla naj bi televizor, medtem ko je lastnik večerjal. Dokazni postopek se bliža koncu. Pred leti je njuna družina taborila pred ribniško občino.

Tožilstvo Hudoroviću in Kocjanovi v drugi točki obtožbe očita, da sta si v Ljubljani na Galjevici iz dveh Humaninih zbiralnikov nagrabila za več kot četrt tone oblačil, vrednih 76,05 evra, Humana pa je prijavila 900 evrov skupne škode. Dejanje naj bi storila tako, da je Hudorović dvignil Kocjanovo do reže, namenjene vlaganju oblačil, ta pa je splezala v notranjost zabojnika. Tam naj bi jemala oblačila, jih podajala partnerju, ki naj bi jih odnašal v hyundai, s katerim sta se nato odpeljala.

FOTO: Boštjan Celec

Krivdo za prvo tatvino odločno zavračata, glede domnevnega kaznivega dejanja v škodo Humane pa sta povedala, da sta bila res pri zabojnikih, vendar Kocjanova ni plezala vanju, ampak je le pregledala vrečke, ki so bile zunaj in v loputi. Vzela je nekaj oblačil za otroke, vse drugo pa vrnila.

Iskanje odgovora na poglavitno vprašanje, kako naj bi odrasli ženski skozi precej ozko režo sploh uspelo zlesti v zabojnika, je stvar dokaznega postopka, ki pa se pred okrožno kazensko sodnico Dejano Fekonjo počasi bliža koncu. Še preden bo ta izrekla sodbo v imenu ljudstva, bodo zaslišali predstavnico Humane, ki bo morala razložiti, kako so ocenili, da naj bi bilo ukradenih kar 250 kilogramov oblačil, na pobudo Hudorovićevega odvetnika Borisa Grobelnika pa pojasniti tudi, zakaj trdijo, da imajo 900 evrov škode.

Pred občino

O družini Hudorović-Kocjan s(m)o mediji pisali aprila 2008, ko je protestno postavila šotor pred občinsko stavbo v Ribnici, ker da životari v človeka nevrednih razmerah. »Živimo v Goriči vasi, v leseni baraki, veliki tri krat tri metre, v kateri ni elektrike, niti vode,« je razlagala Kocjanova. Hudorović je nadaljeval, da bodo vztrajali »vse dotlej, dokler se ne bomo zasmilili županu«. Nekaj dni pozneje so pred občino stali že štirje šotori, tam je bilo tudi večje število Romov iz Goriče vasi. Eni so govorili, da nočejo nič drugega kot občinsko stanovanje, drugi bi radi vodovod in elektriko ter legalizacijo naselja, tretji spet kaj drugega.

V naslednjih letih sta se Kocjanova in Hudorović z družino in šotorom še nekajkrat vrnila pred občino. Med enim od taborjenj je Hudorović dejal, da ima vsega vrh glave, zagrozil je, da bo vlomil v občinsko stanovanje in da si bo pred novinarji sodil sam. Zavedal naj bi se, da bi si z vlomom v občinsko stanovanje prislužil kazen, a česa drugega naj mu ne bi preostalo. »Pri policiji nisem zapisan kot tat ali kaj drugega, zato brez sramu tvegam.«

A medtem ko njuno naselje še vedno ni legalizirano, občinskega stanovanja pa tudi nista dobila, sta se zakonca podala na kriva pota.