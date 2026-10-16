Krivdo za zamenjavo pacientov zanika tudi druga medicinska sestra

Pred sodnico Lidio Kralj na žalskem okrajnem sodišču je na današnjem predobravnavnem naroku stopila še medicinska sestra Splošne bolnišnice (SB) Celje Marija Klinc. Tudi ona je zanikala krivdo za zamenjavo pacientov pred štirimi leti v SB Celje, kot je to storila že medicinska sestra ZD Sevnica Teja Žarn Kozole pred tremi tedni. Sistemski nadzor je sicer pokazal, da je šlo za splet nesrečnih okoliščin, a tožilstvo vztraja pri obtožbi nevestnega dela v službi, za kar obema grozi do tri leta zapora. Marija Klinc po naših informacijah med sodelavci in pacienti velja za eno najboljših in najbolj empatičnih. Na predobravnavnem naroku je skozi solze povedala svoje podatke in zanikala krivdo. Nihče ne zanika, da so identiteto pacientov zamenjali, a obrambi Marije Klinc in soobdolžene Teje Žarn ...