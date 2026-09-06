Tik pred pogrebom izvedeli za zamenjavo trupel

Le nekaj minut pred pogrebom so izvedeli, da pogreba pokojnika ne bo. Italijanski mediji poročajo o zamenjavi trupel, do katere je prišlo v univerzitetni bolnišnici Careggi v Firencah.

Truplo moškega, ki je prejšnji četrtek umrl v starosti 87 let, so v mrtvašnici te bolnišnice zamenjali s truplom ženske in ga upepelili. Kot navaja portal tg24.sky, je družina za napako izvedela šele tik pred pogrebom, ko so v cerkev že prišli sorodniki in prijatelji.

Nihče ni preveril, ali je bilo v krsti pravo truplo

Sin je po navedbah časnika La Nazione deset minut pred pogrebom v cerkvi prejel telefonski klic: »Nujno pridite v naše prostore, sporočiti vam moramo nekaj pomembnega.« Kmalu nato je izvedel, da so dan prej v mrtvašnici truplo njegovega očeta Leonarda zamenjali s truplom ženske.

»Povedali so mi, da so očeta po pomoti upepelili. Nisem mogel verjeti,« je povedal. Ostalo jim je le, da so obvestil karabinjerje.

Po navedbah sorodnikov nihče med njimi ni preveril, ali je bilo v krsti res pravo truplo. Izkazalo se je, da je končalo v postopku, namenjenemu ženski, Da je bilo upepeljeno. Žaro s pepelom so z imenom ženske shranili v krematoriju. V resnici je njeno truplo še čakalo na upepelitev.

Družina se je po poročanju časnika La Nazione odločila poiskati pomoč odvetnika in ne izključuje kazenskih in civilnopravnih posledic.

»Niso mi dali možnosti, da bi očeta še zadnjič videl, da bi se od njega poslovil in v njegov spomin daroval mašo,« je povedal sin. Dodal je, da mu je žal tudi »za družino ženske, ki se je znašla s pepelom mojega očeta«.

Družina je poleg tega ugotovila, da naj bi bil na potrdilu o smrti starejšega moškega naveden napačen datum smrti.