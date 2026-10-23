Zanika zalezovanje lastne matere

Jernej Hribšek, ki naj bi leta 2024 z grozilnimi pismi zasul brežiškega okrajnega sodnika Almirja Kurspahića, je zadnji mesec in pol podrobno proučeval obtožni predlog, v katerem mu tožilstvo očita kaznivo dejanje zalezovanja. Zagrešil naj bi ga v istem obdobju, le da je bilo to kaznivo dejanje v škodo obdolženčeve matere. Po elektronski pošti in v esemesih naj bi ji pošiljal sporočila s takšno vsebino, da je bila menda upravičeno prestrašena. Podrobnosti iz obtožnega predloga niso znane, na predobravnavnem naroku ga namreč tožilka Katja Koprivnikar ni predstavila. Hribšek je krivdo za očitano kaznivo dejanje zanikal, ker je, kot je dejal, »obtožni predlog nejasen in so v njem nasprotja in celo nekorektnosti«. V nasprotnem primeru bi se bil s tožilko celo pripravljen pogovoriti o ...