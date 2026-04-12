Zapeljal s ceste, se prevrnil z vozilom, trčil v drugo vozilo in umrl

Danes, nekaj pred 19. uro, se je v Dolu pri Hrastniku zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 72-letni voznik osebnega vozila, so zvečer sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik pred križiščem z regionalno cesto vozil z neprilagojeno hitrostjo in je zapeljal čez križišče izven ceste, kjer se je vozilo prevrnilo na streho, nato pa trčilo v parkirano vozilo.

Voznik osebnega vozila, ki je bil v vozilu sam, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali.