Zapeljal v jarek in umrl na kraju nesreče

V soboto ob 22.30 se je na gozdni cesti med kočo Ravnik in naseljem Slavina v občini Postojna zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 70-letni voznik osebnega avtomobila je med vožnjo v desnem ovinku zapeljal z vozišča v jarek in umrl na kraju nesreče, so sporočili iz Generalne policijske uprave.



Sicer so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 64 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, pet nesreč pa se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 63 kršitev javnega reda in miru ter 85 kaznivih dejanj.