Zapor za nekdanjo svetnico, vozila vinjena in hudo poškodovala dva brata

Čeprav je tožilstvo v primeru hude prometne nesreče za nekdanjo kamniško občinsko svetnico Ano Marijo Suhoveršnik predlagalo leto in 10 mesecev zapora, ob tem pa ni nasprotovalo niti alternativni izvršitvi kazni, in sicer delu v splošno korist, ji je senat pod predsedstvom sodnice Dejane Fekonja zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje prisodil celo tri leta zapora. Kot smo poročali, se je nesreča zgodila 28. januarja 2017 okoli polnoči, ko je Ana Marija Suhoveršnik s peugeotom vozila z Brnčičeve proti krožišču Tomačevo. Da je bila pod vplivom alkohola, ni bilo sporno, je poudarila sodnica, saj je imela v krvi 1,16 promila alkohola, zaradi česar ni bila sposobna varne vožnje. Na smernem vozišču z dvema prometnima pasovoma je vozila po levem pasu, hitrosti vožnje pa ni prilagodila stanju ...