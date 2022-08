Zaposlovali so delavce s ponarejenimi spričevali

V nadaljevanju preberite:

V Luki Koper so pred približno devetimi meseci odkrili »nekaj« ponarejenih spričeval pri zaposlenih v operativi. Da so v upravi podjetja za ponarejena šolska spričevala v resnici vedeli več let, je prišlo na dan med sodnim postopkom, ki ga je zoper Luko Koper sprožil nekdanji žerjavist s kontejnerskega terminala.

Ermin B. je dobil izredno odpoved zaradi ponarejenega šolskega spričevala, da ga je kupil, je delodajalcu priznal že novembra 2018, je bilo slišati na sodišču. Delodajalec mora delavcu v skladu z zakonom odpoved vročiti najkasneje 30 dni potem, ko je bil seznanjen z razlogom zanjo, v konkretnem primeru pa so mu odpoved vročili tri leta kasneje, 21. decembra lani. Koprsko delovno sodišče je tožečemu pritrdilo, da so v Luki ravnali nezakonito.