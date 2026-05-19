Starša zapustila dečka, ko mu je bilo komaj štiri leta

Starša obsojena zaradi zanemarjanja otroka. Mama je zapravljala socialno pomoč, namenjeno sinu.

Belokranjec je pred kratkim dopolnil 17 let. Zgodba o njegovem težkem otroštvu in zgodnji mladosti ter o njegovih starših, ki si ne zaslužijo tega naziva, morda ne bi prišla na ušesa pristojnim, če se 17. januarja 2023 pred njegovimi očmi ne bi zgodila tragedija. »Ob 17.39 je na Semiški cesti v Črnomlju vlak do smrti povozil človeka. Gasilci PGD Črnomelj so razsvetlili kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem ter policistom,« je tistega dne poročala uprava za zaščito in reševanje. Starša zagrešila kaznivo dejanje zanemarjanja otroka in surovega ravnanja. Očeta obsodili na leto in tri mesece zapora s preizkusno dobo treh let. Materi sodba o kaznovalnem nalogu, s katero ji je bila izrečena pogojna obsodba. Travmatičnemu dogodku na železnici bil priča tedaj trinajstletni fantič, zato so ga ...