Zaradi adventnega venčka prva pomoč in pet tisoč evrov škode

Danes ponoči je zagorelo v stanovanjski hiši v Kalu nad Kanalom. Ob 1.08 ponoči so policisti prejeli obvestilo o požaru. Ugotovili so, da je zaradi prižgane sveče zagorel adventni venček, ki je bil nameščen na okenski polici, ogenj pa se je nato razširil še na del kuhinje.

Stanovalci so skušali požar pogasiti, vendar je to uspelo šele gasilcem. Pri gašenju je sodelovalo kar 23 gasilcev iz gasilskih enot Nova Gorica, PGD Kanal in PGD Avče.

Dvema stanovalca so zaradi vdihovanja dima na kraju nudili prva pomoč in predihavanje s kisikom Poškodb sicer nista utrpela.

Po nestrokovni oceni je zaradi požara nastala materialna škoda za okoli pet tisoč evrov, so zapisali policisti s PU Nova Gorica. O vseh ugotovitvah bodo pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so napovedali.