Zaradi družinskega spora naj bi sin prenehal oskrbovati živali na kmetiji očeta

Še vedno odmeva primer in podobe hudega zanemarjanja in mučenja živali na govedorejski kmetiji v Gornji Voličini pri Mariboru. Zaradi pomanjkanja vode in krme je umrlo ducat govedi. Nosilec kmetije je oče, za živali pa je skrbel sin. Po neuradnih informacijah naj bi zaradi družinskega spora sin prenehal oskrbovati živali na kmetiji očeta, poroča 24ur.com.

Trupla so bila v napredovali fazi razkroja, zato pristojni sklepajo, da živali niso poginile sočasno. Natančen vzrok in čas poginov bodo ugotavljali s forenzičnimi preiskavami. Po neuradnih podatkih, ki jih navaja 24ur.com sklepajo, da naj bi nekatera trupla živali tam ležala že eno leto, najverjetneje od lanske jeseni.

Žive živali zaenkrat ostajajo na gospodarstvu

Nepravilnosti je med rednim letnim pregledom odkril veterinar, ki je o ugotovitvah obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Inšpektor je odredil odstranitev trupel in takojšnjo zagotovitev vode ter krme za preostalih 30 govedi. Na kmetiji so tudi trije prašiči. Žive živali so bile ob pregledu v primernem rejnem stanju in za zdaj ostajajo na gospodarstvu.

Inšpekcija je ugotovila tudi nepravilnosti pri registraciji živali, saj devet od 30 živih govedi ni bilo označenih niti vpisanih v centralni register.

Predhodni letni pregledi od leta 2022 niso pokazali hujših težav pri oskrbi živali. Julija 2025 so veterinarji sicer ugotovili pomanjkljivosti pri vzdrževanju objektov in označevanju živali, vendar ukrepov ali glob niso izrekli.

Na veterinarski zbornici so zapisali, da nesprejemljivo ravnanje z živalmi zelo verjetno še kar nekaj časa ne bi bilo odkrito, če v ponedeljek na kmetiji ne bi bil opravljen redni uradni veterinarski pregled. »Iskanje vzrokov, zakaj imetnik živali v zadnjem letu ni poskrbel za ustrezno osnovno oskrbo in zdravstveno zaščito živali, pa ni v pristojnosti slovenskih veterinarjev,« so zapisali.

KGZS: Vsak rejec je dolžan zagotoviti ustrezne pogoje reje

Kmetijsko gozdarska zbornica je v odzivu zapisala, da ostro obsoja neprimerno ravnanje z živalmi. »Odgovorna skrb za živali je temelj živinoreje. Vsak rejec je dolžan živalim zagotoviti ustrezne pogoje reje, dovolj hrane in vode ter potrebno oskrbo. Zanemarjanje živali in opuščanje osnovne skrbi zanje sta nesprejemljiva in ne smeta ostati brez ustreznih posledic,« so na KGZS zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Primer je drugi odmevnejši primer domnevnega hudega zanemarjanja govedi v manj kot treh mesecih. Avgusta so na kmetiji Marjana Špura v Iljaševcih našli pet razpadajočih trupel krav. Špura so zaradi suma mučenja živali kazensko ovadili, delodajalec pa je z njim prekinil delovno razmerje.

Inšpekcijski postopek v Gornji Voličini se nadaljuje, pristojni pa bodo odločili tudi o morebitnih dodatnih ukrepih za zaščito preostalih živali.