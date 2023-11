Zaradi eksplozije na območju Trboj porušena stanovanjska hiša

Na območju Trboj je zjutraj okoli 6.30 prišlo do eksplozije v stanovanjski hiši, ki se je porušila. V eksploziji ni bil nihče poškodovan, prav tako ni nevarnosti za druge prebivalce. Po prvih podatkih je eksplozija posledica napake na plinski grelni napravi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Vse interventne službe so na kraju dogodka, gasilci gasijo požar. Nastala je večja premoženjska škoda. Policisti so kraj zavarovali in bodo opravili ogled. Vzrok eksplozije je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave.

Policija prosi vse, da na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo. Ko bodo znane nove informacije, bodo obveščali javnost, so še sporočili s PU Kranj.