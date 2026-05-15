Zaradi elektronskih cigaret mladoletnika potrebovala reševalce

Policisti novogoriške policijske postaje so v sredo, 13. maja, na Goriškem obravnavali domnevno kaznivo dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog, povezanega z uporabo elektronskih cigaret, ki bi lahko vsebovale THC, psihoaktivno snov iz konoplje.

Po uporabi elektronskih cigaret sta mladoletni osebi občutili zdravstvene težave. Posredovali so reševalci zdravstvenega doma v Novi Gorici, ki so jima nudili pomoč. Bolnišnično zdravljenje ni bilo potrebno. Policija je v okviru preiskave zasegla elektronski cigareti in ju poslala na analizo. O zadevi je bilo obveščeno pristojno državno tožilstvo, policijska preiskava še poteka.

Že prejšnji mesec so novogoriški policisti poročali o zasegu več sto elektronskih cigaret. Policisti novogoriške postaje za izravnalne ukrepe so z novogoriškimi kriminalisti 20. aprila med hišno preiskavo na Goriškem pri osumljencu zasegli tudi več kot 500 elektronskih naprav za uparjanje, za katere je obstajala domneva, da vsebujejo THC, psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje.

Policisti so opozorili na nevarnost uporabe elektronskih cigaret neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Na trgu se namreč pojavljajo izdelki, ki lahko vsebujejo psihoaktivne ali druge zdravju škodljive snovi, pri čemer uporabniki pogosto niso seznanjeni z njihovo dejansko vsebino. Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posameznikih povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, kot so motnje zavesti, tesnoba, slabost, motnje srčnega ritma, težave z dihanjem in druge akutne reakcije organizma.