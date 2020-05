Zaradi gorečega vozila v predoru Trojane je delno zaprta štajerska avtocesta

Zaradi gorečega vozila v predoru Trojane je štajerska avtocesta med priključkoma Trojane in Blagovica zaprta v smeri proti Ljubljani.



Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike opozarjajo, naj med ustavljenima kolonama pustijo dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti Trojane - Blagovica in obratno.

Zastoj je pred izvozom Blagovica proti Mariboru po zadnjih podatkih dolg že dva kilometra in pol, zatsoj pred predorom Trojane pa je kilometer in pol.



Na štajerski avtocesti je en kilometer dolg zastoj zaradi del na cestišču med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani.