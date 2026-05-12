Zaradi klica na 113 in neslane šale zaporna kazen

Čeprav je klicatelj zlorabljal predplačniški paket, so policisti po glasu prepoznali starega znanca.

Zgodilo se je med novoletnimi prazniki, 29. decembra 2023. Le minuta je manjkala do polnoči, ko je na številki 113 Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto zazvonil telefon. Moški glas je sporočil, da je v Stranski vasi nekdo zabodel Oliverja Hudorovca, da krvavi in potrebuje pomoč, če ne, bo umrl. Stekla je hitra akcija reševanja. Toda primer se ni končal v bolnišnici, temveč na sodišču. Šlo je za neslano šalo. Na številko 113 je klicatelj prijavil lažni napad z nožem. Obtoženi je krivdo priznal v zameno za eno leto zapora. Miran Hudorovac je bil pravnomočno obsojen že kar 35-krat. Po klicu so namreč v romsko naselje odhiteli policisti in reševalci Zdravstvenega doma Novo mesto, a so ugotovili, da se je nekdo le grdo poigral z njimi. Na srečo tedaj ni nihče drug ...