Zaradi neprilagojene hitrosti s ceste zapeljal v prepad in umrl

Včeraj se je na regionalni cesti Grčarevec–Planina v občini Logatec zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste v prepad, globok okoli petdesetih metrov, so zapisali na Centru za obveščanje Republike Slovenije.



Kot navajajo na Generalni policijski upravi, je 46-letni voznik pripeljal do desnega ovinka in zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil oblast nad vozilom ter trčil v kovinsko zaščitno ograjo, ki jo je prebil in zapeljal v prepad.



Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec, Planina in Postojna, ki so zavarovali kraj dogodka, s pomočjo vrvne tehnike spustili reševalce do poškodovanega vozila, s tehničnim posegom iz vozila izrezali preminulo osebo, jo prenesli do pogrebnega vozila, odklopili akumulator na vozilu, posuli iztekle tekočine ter s pomočjo traktorja vozilo potegnili do najbližje ceste.