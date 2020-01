Zaradi nesreče s smrtnim izidom Korošcu sedem let in osem mesecev zapora

Do ogleda križišča ni prišlo

FOTO: Dejan Javornik

Ljubljansko okrožno sodišče je danes , ki je 8. marca lani v Ljubljani povzročil prometno nesrečo , v kateri sta umrla dva pešca, nepravnomočno obsodilo na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora in ter mu za dve leti prepovedalo vožnjo. Tožilstvo je zanj zahtevalo devet let zapora, odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved vožnje.Tožilstvo je Korošcu očitalo, da je omenjenega 8. marca lani v nočnem času na Dunajski cesti v Ljubljani pri križišču z Vilharjevo cesto trčil v dva moška, stara 53 in 64 let, ki sta po prehodu za pešce pri zeleni na semaforju prečkala cesto. Oba moška sta zaradi hudih poškodb umrla, eden takoj, drugi v bolnišnici.Korošec je na cesti z omejitvijo 60 kilometrov na uro in pri rdeči na semaforju vozil med 85 in 94 kilometrov na uro. Potem ko je trčil v dva moška, je 65 metrov stran trčil še v drog javne razsvetljave, nato pa odpeljal v smeri Črnuč. S svojo vožnjo je ogrozil še taksista, ki je vozil po Dunajski cesti proti Črnučam. Korošec je imel v krvi 2,1 promila alkohola.Tožilstvo je sicer na obravnavi novembra lani predstavilo spremenjeno obtožnico za Korošca. Najprej mu je očitalo nevarno vožnjo in dve kaznivi dejanji zapustitve poškodovanca, nato pa le še povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom, eno kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči ter nevarno vožnjo iz malomarnosti, v kateri naj bi ogrozil enega udeleženca v prometu.Na obravnavi v začetku decembra lani pa je sodnicazavrnila še zadnje predloge Koroščevega zagovornikaza angažiranje izvedenca cestno prometne stroke, ki bi ugotovil verodostojnost pričanja ene od prič o tem, kako je Korošec obračal z avtom v križišču Dunajske in Turnerjeve ulice. Peternelj je predlagal tudi ogled križišča, ker da polkrožno obračanje tam ni mogoče, a je tudi to pobudo sodnica zavrnila.