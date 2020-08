Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprt vozni pas proti Ljubljani, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Nastaja zastoj, za osebna vozila je obvoz mogoč po regionalni cesti Tepanje - Slovenske Konjice - Vojnik - Celje. Potovalni čas je podaljšan za okoli 15 do 20 minut.



Zaradi prometne konice nastajajo zastoji tudi na obvoznicah okoli Ljubljane. Manjši zastoji so tudi na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško.